Jesus Quisto chegam aos coliseus de Lisboa e Porto em abril

Os Jesus Quisto, banda criada na série Pôr do Sol e que brinca com os clichés das novelas portuguesas, da RTP1, vão atuar nos Coliseus de Lisboa e do Porto no próximo mês de abril.

E tudo antes do filme chegar. Recorde-se que o autor Henrique Dias revelou, em finais de janeiro, que o guião de Pôr do Sol – o Mistério do Colar de São Cajó já estava terminado. “Nasceu ontem, pelas 23:10h, com 107 páginas e 88 cenas. O parto foi natural e o Final Draft diz que foi o guião mais bonito que já viu. Agora é esperar que o cinema aguente tanta estupidez. 2023 vai ser um bom ano”, escreveu como legenda.

Já sobre a digressão de Jesus Quisto, a digressão The Best of Playbacks tem duas datas nos Coliseus: a banda vai atuar no próximo mês de abril em Lisboa e no Porto, acabam de revelar o guionista Henrique Dias e o realizador Manuel Pureza.

“É com muito orgulho e alguma cagufa que os Jesus Quisto anunciam um concerto no Coliseu dos Recreios, dia 1 de Abril e outro no Coliseu do Porto no dia 20 de Abril”.

“Os concertos serão os maiores espetáculos alguma vez vistos por pessoas que saem pouco e terão luzes, fumos e música bastante alta”, pode ler-se nas redes sociais dos profissionais, que, no espírito bem-disposto da banda, não perderam a oportunidade de fazer uma piada… com os D.A.M.A. “Para os que acham uma afronta uma banda a fingir atuar nos Coliseus, os Jesus Quisto respondem com: ‘Dama, 20 de Dezembro de 2018’.

“Bilhetes à venda nos locais habituais e na darkweb. Sim, os Jesus Quisto também têm uma tour em Playback”, concluem Henrique Dias e Manuel Pureza.