Os Jesus Quisto lançam hino de apoio à seleção no Mundial do Catar

O título da nova música não deixa margem para equívocos: Portugals (Let’s Win the Victories). Portugals (Vamos Vencer Vitórias). “No próximo dia 17 de novembro, quinta-feira, pelas 10.00 horas, será lançado um videoclipe da banda com o tema composto para apoiar a Seleção Nacional no Mundial de Futebol”, lê-se no comunicado enviado pela RTP, estação que exibiu a aclamada série humorística Por do Sol, produção na qual o grupo musical nasceu.

“A banda achou ridículo haver um mundial no inverno, mas… ainda assim decidiu homenagear os rapazes portugueses que vão lá jogar à bola”, refere a mesma nota.

E a dias de arrancar o Mundial do Catar, marcado para 20 de novembro, os Jesus Quisto deixam já esta promessa: “[o tema] tem tudo para se tornar um hino e tem ainda um refrão que pode (atenção, apenas “pode”, não é certo que aconteça!) vir a substituir as bandeiras portuguesas nas janelas por esta altura — até porque sendo um campeonato que acontece no inverno, as bandeiras iam ficar todas molhadas e podiam desbotar para as fachadas dos prédios e depois era uma chatice dos diabos.”

A apresentação da música de apoio à equipa das Quinas no Catar terá lugar na sexta-feira, 18, cumprindo uma tradição recente – e inultrapassável – no futebol nacional: o autocarro. “Entre as 8.00 e as 12.00 horas, os Jesus Quisto vão dar um concerto único em Portugal, num autocarro que percorrerá as ruas de Lisboa, ao som da nova música e não só”, avança a estação pública.