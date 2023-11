Joana Marques revela primeira convidada de ‘Desconfia’

Apresentado como o “maior evento de desmotivação do mundo”, o espetáculo Desconfia, da humorista de Joana Marques, vai ter convidadas e a primeira já foi anunciada: a influenciadora digital Mariana Abecassis, que também integrou recentemente o elenco da terceira temporada do programa da RTP1 Taskmaster e que segue para a quarta edição.

“A maior especialista em desempoderamento feminino, se não da Europa pelo menos do eixo Cascais-São João do Estoril”, escreve Joana Marques no post de Instagram onde revela o nome da primeira convidada do espetáculo, que se vai apresentar a 22 e 23 de março no Altice Arena, em Lisboa.

“Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando porque, embora quem quase morre esteja vivo, quem quase vive já morreu”, citou a humorista aquando do lançamento da iniciativa. E prosseguiu: “Está tudo bem! (mas, em princípio, vai ficar tudo mal). Se queres ser a tua pior versão, junta-te a mim no Altice Arena. Vamos ‘fazer acontecer’”, escreveu a “coach de baixa performance”, como se intitulou, sobre o evento.