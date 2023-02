Joana Vasconcelos faz peça artística para desfile da Dior

As primeiras imagens de bastidores surgiram na noite de sexta-feira, no Instagram. Joana Vasconcelos e a equipa mostraram-se nas redes sociais no Jardin des Tuileries, em Paris, a fazer montagens, o mesmo espaço que vai acolher a Semana da Moda de Paris, que arranca esta segunda-feira, 27 de fevereiro.

O Delas.pt apurou que a artista portuguesa, de 51 anos, irá ser responsável pelo cenário do desfile da casa Dior, que está a ser dirigida pela diretora criativa Maria Grazia Chiuri.

Na noite de domingo, 26 de fevereiro, a artista plástica deu detalhes sobre o que se pode esperar da cenografia na passerelle de terça-feira para o outono/inverno 2023. “Maria Grazi Chiuri convidou-me para ir a Paris para fazer um projeto com a casa Dior, teve várias fases, mas chegamos à conclusão que deveria ser o desfile”, revelou Joana Vasconcelos em entrevista à CNN Portugal.

A artista portuguesa revelou que os tecidos que usa na Valquíria que vai estar na passerelle são os mesmos que serão apresentados no desfile e que, com esta peça, quer homenagear uma mulher que considera muito importante: “Catherine Dior, irmã do Christian Dior”, afirmou.

“Quis fazer uma Valquíria que a homenageasse e que trabalhasse com os mesmos tecidos que ela estava a trabalhar para a coleção. Há um diálogo, uma partilha, este lado da intimidade, os tecidos da coleção são os mesmo tecidos que usei na peça. Há um diálogo artístico sob uma base que é a têxtil, as manequins vão passar por entre a peça, que está suspensa no teto, e tem umas gotas que caem e onde os modelos andam à volta”, revelou.