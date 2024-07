Jornalista Ana Sofia Cardoso já é mãe de uma menina

Depois de ter partilhado algumas fotografias grávida de 41 semanas, Ana Sofia Cardoso deu as boas-vindas à filha. No Instagram, a jornalista da CNN Portugal mostrou-se sorridente com a bebé ao colo e ao lado do marido, o empresário Tiago Begonha.

“O segundo tesouro das nossas vidas. 3 de julho de 2024. 4 de setembro de 2019. As melhores datas de sempre. Para sempre”, escreveu, referindo-se também à data de nascimento do filho mais velho, Lourenço.

“Uma vida longa e feliz”, comentou Cristina Ferreira. “Bem-vinda minha querida madrinha júnior. E parabéns pela mana Lourenço”, referiu Pedro Granger, com quem Ana Sofia Cardoso desfilou nas Marchas Populares de Lisboa por Alcântara, que acabou por ser a grande vencedora.