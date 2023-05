José Condessa e Sara Sampaio exuberantes no segundo dia do Festival de Cannes

Fiel a uma das tendências do momento na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes, Sara Sampaio brilhou numa cauda imensa de uma cor forte, neste caso laranja.

Um vestido da autoria do designer libanês Zuhair Murad da coleção primavera/verão 2022/23, com cortes na lateral, e que foi conjugado com joalharia da marca milanesa Pomellato.

A manequim portuguesa, de 31 anos, compareceu como convidada no festival de cinema no segundo dia do certame que decorre até ao final do mês.

José Condessa, ator de 25 anos, impressionou no seu look negro total assinado por Yves Saint Laurent, num coordenado conjugado com joalharia da Cartier.

O ator português integra o elenco do filme “Estranha Forma de Vida”, de Pedro Almodóvar. Um “Western queer”, como o próprio realizador Pedro Almodóvar o descreveu, o filme “Estranha Forma de Vida” conta a história de dois “cowboys” que se reencontram mais de 20 anos depois de terem trabalhado juntos como “pistoleiros a soldo”.

O intérprete português integra o elenco do filme que conta com os atores Ethan Hawke e Pedro Pascal, protagonista da série de êxito “Last of Us”, da plataforma de “streaming” HBO. Jason Fernandez e José Condessa surgem, então, nos papéis de “Jake” e “Silva” quando eram mais novos.