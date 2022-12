Juan Carlos conquista imunidade no processo de assédio movido por ex-amante

O antigo rei de Espanha, Juan Carlos, ganhou esta terça-feira, 6 de dezembro, uma batalha contra a mulher com quem manteve uma relação extraconjugal e que o acusa de assédio, tendo a justiça britânica concedido imunidade até abdicar do trono em 2014.

A empresária dinamarquesa Corinna Larsen, de 57 anos, que foi companheira de Juan Carlos durante anos, processou o ex-monarca, alegando que lhe causou “grande dor mental” ao espiá-la e assediá-la após terminarem o relacionamento, acusações negadas por Juan Carlos, de 84 anos.

Um juiz do Reino Unido decidiu no início deste ano que as reivindicações de Corinna Larsen podiam ser apreciadas em julgamento em Inglaterra, mas Juan Carlos venceu hoje um recurso, depois de três juízes do tribunal concluírem que o alegado assédio ocorreu antes de Juan Carlos abdicar do trono em 2014, sendo “imune à jurisdição dos tribunais deste país”.

A empresária processou o ex-monarca em 2020, pedindo uma indemnização resultante de “uma campanha contínua de assédio” movida contra ela, que supostamente começou em 2012, depois de se separaram.

Os advogados de Corinna Larsen alegaram que a suposta conduta “inclui (o ex-rei) ou os seus agentes difamando (Larsen) e os seus negócios na comunicação social, seguindo-a, entrando na sua casa em Shropshire (Inglaterra) e colocando sob escuta dispositivos eletrónicos”.

Mas um dos advogados da empresária, Michael Kim, disse que a decisão não encerrou o processo e que a reivindicação de Corinna pode prosseguir para julgamento no Tribunal Superior de Londres. Juan Carlos abdicou em 2014 em favor do filho, o rei Felipe VI.