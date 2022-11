Júlia Pinheiro regressou após doença e revela: “Tenho dor neuropática”

No dia de regresso ao pequeno ecrã, esta segunda-feira, 28 de novembro, a apresentadora da SIC fez questão de explicar, em direto, que o problema de saúde foi uma situação mais complicada do que aparentava ao início.

“Foi mesmo uma situação complicada. Tinha um incómodo e achei que retirando a vesícula este incómodo ficaria resolvido e toda a gente achou, incluindo a equipa médica”, disse sobre o primeiro internamento.

“Mas o facto de estar dor não ter sido erradicada levou-me a ficar muito preocupada. E pensei: ‘Vamos ter aqui uma coisa muito mais complexa'”, acrescentou.

A comunicadora explicou que foi diagnosticada com dor neuropática num segundo internamento. “O que tenho é uma coisa que se chama dor neuropática. É uma dor, um distúrbio que tem a ver com as terminações nervosas, que se pode manifestar em qualquer sítio do corpo. Já tinha ouvido falar deste problema, que é para a vida, é crónico”, prosseguiu.

Júlia Pinheiro adiantou que vai ter de aprender a conviver com a dor. “Achava que era muscular, mas não. Pode ser em qualquer zona do corpo. Portanto, eu estou aqui com analgésicos e fiz uma série de exames. A parte boa é que fui toda vista por dentro”, contou.