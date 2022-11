Júlia Pinheiro submetida a cirurgia para extrair vesícula

Júlia Pinheiro, de 60 anos, teve de remover a vesícula e estará agora em convalescença por alguns dias. A apresentadora revelou esta segunda-feira, 7 de novembro, no Instagram, que teve de ser internada e submetida a cirurgia.

“Este fim de semana, [a vesícula] teve que ser extraída porque já estava fora do prazo de validade. Estarei ausente durante alguns dias para me restabelecer”, anunciou a apresentadora do talk show diário da tarde da SIC.

“A minha vesícula tinha 60 anos”, explicou.