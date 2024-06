Kate Middleton de regresso após meio ano de recolhimento na luta contra o cancro. Veja as primeiras imagens

“Estou ansiosa para participar do Desfile de Aniversário do Rei, neste fim de semana, com minha família e espero participar em alguns compromissos públicos durante o verão, mas sabendo também que ainda não estou fora de perigo”. Foi desta forma que Kate Middleton revelou que estaria de volta aos eventos oficiais, mesmo que ainda continue a lutar contra o cancro e numa batalha que ainda vai durar alguns meses, como a própria revelou.

Este sábado de manhã, Kate Middleton, de 42 anos, compareceu ao Trooping de Colour, vestida de branco e azul, fazendo a justaposição com os filhos: vestidos de azul com listas brancas. Veja as imagens.