Kate Winslet torna-se viral por ajudar jovem jornalista de canal alemão

A atriz, de 47 anos, apanhou de surpresa a jornalista ao mostrar-se ainda mais disponível para fazer a entrevista de promoção ao segundo filme do universo de “Avatar”.

Após a repórter ter dito que era a sua primeira entrevista, a intérprete britânica questionou: “Esta é a tua primeira entrevista?”

“Esta entrevista será a mais incrível de todas. Sabes porquê? Porque decidimos que vai ser”, afirmou, de seguida, a artista.

O momento, que se tornou viral no Twitter, aconteceu durante as entrevistas de promoção ao filme “Avatar: O Caminho da Água”, realizado por James Cameron, do qual Kate Winslet faz parte.