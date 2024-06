Kelly Baron e Pedro Guedes já “receberam” primogénito Miguel

“Vem para os meus braços, meu filho e abençoado Miguel”. A frase é da manequim Kelly Baron, que mostrou imagens da sua barriga de grávida e que fez acompanhar com um texto publicado nas redes sociais que está a levar todos a congratular o casal pela chegada do primeiro filho.

O anúncio da gestação foi feita em fevereiro. “Agora somos 3”, escreveram Kelly Baron e Tiago Guedes à data. O casal, que se conheceu em 2013 no Big Brother VIP, transmitido na TVI, dá as boas-vindas a Miguel, em junho de 2024. Recorde-se se casou em 2020 no programa da SIC O Noivo é Que Sabe.

Na mesma mensagem, Kelly Baron revelou que o filho “esperou mesmo até o fim” para nascer. “Um longo caminho de aprendizado, amor, ansiedade, expectativas, sonhos, medos mas acima de TUDO a certeza de que é a experiência mais linda que estou vivendo”, acrescentou.