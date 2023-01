Kim Kardashian: depois de usar vestido de Marilyn, compra joia de Diana de Gales

Uma celebridade do mundo dos realities cada vez mais no encalço das celebridades do cinema e da realeza do passado. Kim Kardashian terá comprado a cruz preciosa Attallah e que foi usada pela princesa Diana na década de 80 do século passado e numa gala de beneficência em Londres e par uma entidade pela proteção dos direitos humanos na gravidez e no parto.

Segundo a revista norte-americana People, Kim Kardashian terá comprado esta joia com diamantes incrustados e em forma de cruz no leilão da Sotheby’s Royal & Noble e por 197 mil 453 dólares (182 mil e 700 euros), num valor que duplica o inicial.

“Estamos entusiasmados por esta peça ter encontrado uma nova vida nas mãos de outro nome globalmente conhecido”, refere Kristian Spofforth, chefe londrina de joalharia da Sothebys, em comunicado. Já a People, citando fontes, reitera que a nova dona é mesmo Kim Kardashian.

Segundo a apresentação que foi feita pela leiloeira e nas redes sociais, a cruz Atallah era “considerada uma das peças favoritas da princesa Diana (…) e usou-a de maneira mais famosa em outubro de 1987, combinado com um vestido de Catherine Walker, para uma gala de caridade em apoio à Birthright, uma instituição de caridade que trabalha para a proteção dos direitos humanos durante a gravidez e o parto”, lê-se na descrição.

A peça foi criada “na década de 1920 pelos joalheiros da corte Garrard (…) A cruz foi comprada por Naim Attallah CBE de Garrard na década de 1980 e, através da amizade com a princesa Diana, que a emprestou várias vezes ao longo de vários anos. Crê-se que a cruz só foi usada pela princesa e, após sua morte, nunca mais foi vista em público até agora”, lê-se na mesma nota.