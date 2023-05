Mulher está grávida após ter recebido útero doado pela própria mãe

Esta nova oportunidade para a maternidade aconteceu depois de ter perdido o útero durante uma histerectomia de emergência a que foi sujeita e para poder dar à luz a primeira filha, Violet, em abril de 2021.

A confrontação de Kirsty com o fim da maternidade surgiu 48 horas depois de ter acordado do coma induzido e na sequência de um parto muito complicado.

Contudo, a 10 de janeiro, ela e mãe, Michelle Hayton, submeteram-se a operações de transplante de útero, em cirurgia que duraram 16 horas, num hospital de Sidney, na Austrália, e, com êxito, esperam agora, respetivamente, um filho e um neto.

“É tão maravilhoso que meu corpo possa fazer isto e que minha mãe tenha me dado este presente”, afirmou a jovem mãe no programa 60 minutos, transmitido no canal australiano ABC.

Segundo a ginecologista, a gravidez será acompanhada de perto por ser considerada de alto risco e culminará numa cesariana, uma vez que o útero, segundo a especialista Roberta Deans, não será capaz de sentir contrações já que as terminações nervosas não estão conectadas ao órgão transplantado.

Recorde-se que o primeiro transplante desta natureza aconteceu há 11 anos, em 2012, o que permitiu o nascimento de dois bebés. Desde aí, foram feitos 90 cirurgias, possibilitando 50 nascimentos.

Em Portugal e até março deste ano, não havia, de acordo com dados apresentados pelo jornal Público, projetos para trazer e disponibilizar este tratamento.