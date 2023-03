Kit colorido para se abrigar das chuvas da primavera

Se acha que fazer pandã e evitar uma gripe são dois fatores incompatíveis, desengane-se. Com ou sem chapéu e nos mais variados tons, gabardines não faltam para se salvaguardar da chuva e, ao mesmo tempo, atrair o tempo primaveril com elegância. Embora assuma uma importância crucial no mau tempo, tornou-se uma peça de roupa básica em qualquer coleção e altura.

A par desta indumentária, há outra igualmente importante que não deve dispensar: as botas. Grandes ou pequenas, além de servirem como complemento ao coordenado e a deixarem mais aconchegada, ajudam a evitar que se molhe no caso de pisar acidentalmente uma poça de água, por exemplo.

Veja abaixo a seleção do kit de chuva colorido de gabardines e botas para se proteger dos aguaceiros e usar simultaneamente na estação das flores.

Casaco ao ar livre com capuz, C&A, antes 89.99€ agora 49.99€

Casaco, C&A, antes 129.99€ agora 89.99€

Gabardina, Farfetch, antes 27.312€ agora 20.484€

Gabardina com efeito pele, Pull&Bear, 49.99€

Gabardina comprida, Springfield, 99.99€

Gabardina, MO, 49.99€

Botas acima do joelho, H&M, antes 59.99€ agora 39.99€

Botas pelo joelho, H&M, antes 49.99€ agora 27.99€

Poncho para a chuva, H&M, 59.99€

Trench, Mango, 299.99€

Parca de verniz com capuz, Mango, 49.99€

Botas de couro, My Theresa, antes 945€ agora 661€

Gabardina de algodão, My Theresa, 1.590€

Bota, About you, 89.90€

Bota, About you, antes 74.90€ agora 64.90€

Sobretudo meia-estação, About you, 399€

Sobretudo meia-estação, About you, 79.90€

Botas cano alto salto médio, Bershka, antes 49.99€ agora 34.99€

Bota cano alto salto médio, Bershka, 49.99€

Bota de cano alto, Salsa, antes 159€ agora 127.20€

Bota com bico fino, Farfetch, 18.820€

Bota de couro, Farfetch, 11.340€

Botas de cano alto em couro, My Theresa, 1.895€

Gabardina fluida repelente à água, Springfield, 79.99€