Kit tecnológico para sobreviver a horas de filas e concertos imperdíveis

Com o verão chegam os concertos. Muitos deles são sinónimo de horas intermináveis nas filas para comprar bilhetes ou entrar no recinto. Mas nem sempre a energia disponível consegue acomodar horas de espera e ainda ter bateria para fotografar o espetáculo que se quer.

Sempre quis tirar as fotografias mais icónicas, mas o lugar que escolheu é longe do palco? A bateria do telemóvel esgota-se facilmente? Não sabe onde colocar os aparelhos eletrónicos? A Delas.pt reuniu alguns gadgets que são indispensáveis para sobreviver a estas situações.

iWalk Mini Carregador Portátil, na Amazon, 24,39€

Powerbank XIAOMI Redmi, na Worten, 15,99€

XTCASE com Corda, na Amazon, 7,71€

AGFA Photo Câmara Analógica, na Amazon, 35,62€ Minimala Nylon, na Bimba&Lola, antes 85€ depois 51€

Mala Pelota Pele, na Bimba&Lola, antes 235€ depois 141€ Lente Telescópica Multi4You, na FNAC, 16,99€

Powerbank SBS Fast Charge, na Worten, 26,24€

Capa para iPhone 12, na Parfois, antes 9,99€ depois 4,99€

Mala de Cintura Mesh, na Parfois, antes 22,99€ depois 17,99€

Bateria MagSafe, na iStore, 119€

DJI Estabilizador inteligente OSMO Mobile SE, na Amazon, 110,80€