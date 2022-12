Kristen Stewart vai ser presidente do júri do Festival de Cinema de Berlim

A atriz norte-americana Kristen Stewart vai presidir ao júri do Festival de Cinema de Berlim, marcado para fevereiro, anunciou a organização.

“Uma das mais talentosas e multifacetadas atrizes da sua geração. (…) Jovem, brilhante e com um impressionante corpo de trabalho, Kristen Stewart é a ponte perfeita entre os Estados Unidos e a Europa”, afirmaram os diretores da Berlinale, Mariete Rissenbeek e Carlo Chatrian, em comunicado.

A 73.ª edição do Festival de Cinema de Berlim decorrerá de 16 a 26 de fevereiro de 2023.

Kristen Stewart, 32 anos, desempenhou os primeiros papéis ainda na infância, sendo de destacar a participação em Panic Room (2002), de David Fincher, ao lado de Jodie Foster.

O festival de Berlim considera que o reconhecimento internacional de Kristen Stewart surgiu com a série de filmes de fantasia Twilight, entre 2008 e 2012, na qual interpreta a personagem Bella Swan, que se apaixona por um vampiro (Robert Pattinson).

O percurso da atriz conta com a participação em filmes como As nuvens de Sils Maria (2014) e Personal Shopper (2016), de Olivier Assayas, A branca de neve e o caçador (2012), de Rupert Sanders, Spencer (2021), de Pablo Larraín, no qual interpreta o papel da princesa Diana Spencer, ou o mais recente Crimes do Futuro (2022), de David Cronenberg.

Atualmente, Kristen Stewart prepara a estreia enquanto realizadora, com o projeto de adaptação da obra literária The Chronology of Water, de Lídia Yuknavitch.

Sobre a próxima edição do festival de Berlim, a organização anunciou anteriormente que o realizador norte-americano Steven Spielberg vai receber o Urso de Ouro de Honra – um prémio de carreira – e será exibido o seu mais recente filme, The Fabelmans.