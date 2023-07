Levar os cuidados de pele para todo o lado e poupar no espaço

Sabemos que nem sempre os produtos de beleza, como os hidratantes corporais, géis de banho, séruns para o cabelo ou produtos para a pele vêm nas melhores embalagens para transportá-los. Seja em viagens ou mesmo no quotidiano. Ou podem ser muito grandes e ocupar demasiado espaço, ou têm embalagens com formatos pouco usuais, ou têm produto a mais do que o permitido.

Quando viajamos de avião, com mala de mão, como é o caso das mochilas em viagens low-cost, há um certo volume permitido de líquidos (e produtos desse género, no geral) que se pode transportar. Esse facto, muitas das vezes, obriga-nos a comprar os recipientes com a medida específica e estar a fazer a troca de embalagens, o que torna tudo mais complicado e pode resultar em alguma perda de produto.

A verdade é que os produtos de cuidados com o corpo, pele e cabelo são importantes e utilizados diariamente nas nossas rotinas. Logo, transportamo-los para todos os lados. E há uma solução para o tamanho ou quantidade das embalagens originais.

Agora, é possível comprar produtos com tamanhos miniatura ou, como são mais usualmente conhecidos, travel size. Porque é isso que são: tamanhos próprios para viagens. São fáceis de encontrar e de guardar na mala.

Trazemos alguns exemplos:

Kit de viagem para corpo e rosto, Caudalie, 14,84€

Champô Nutri-enrich 50ml, Wella, 1,75€

Spray de tratamento para cabelo Uniq One 50ml, Revlon, 3,99€

Bálsamo hidratante para cabelo, rosto e corpo 75ml, Davines, 10,74€

Leite de proteção solar 50ml, Garnier, 4,22€

Condicionador de óleo de argão 88ml, OGX, 2,57€

Hidratante de corpo Hydra-Calm 100ml, Babé, 3,80€