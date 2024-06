Liliana Almeida e Bruno de Carvalho separam-se

O comunicado do fim do casamento da cantora Liliana Almeida, 41 anos, e o antigo presidente do Sporting Bruno de Carvalho, de 52, foi feito através da rede social de Instagram. “Nós, como casal, chegámos ao fim da nossa caminhada juntos, e sabemos, agora, que tudo o que essa nossa partilha intensa, e este encontro, nos deu, de bom e de mau, de certo e de errado, foi para crescermos enquanto seres humanos”, escreveu o ex-dirigente desportivo.

Na mesma nota explicou: “Não nos vamos esquecer que com coragem e com amor, que dentro dos nossos corações se mostrava urgente de ser vivido, nós arriscamos e na incerteza fomos felizes, nesse amor louco, como lhe chamávamos, e por muito tempo, o mundo foi mais bonito.”

Num post que acompanha a imagem do casal abraçado a ver o pôr-do-sol é deixado claro que “o amor nunca se perde, transforma-se!”. “Foi o que aconteceu connosco”, escreveu ainda Bruno de Carvalho.

Para já não serão feitos mais comentários ou dados mais detalhes sobre a separação. “Pedimos compreensão e que sejam gentis num assunto que é frágil para nós e para as nossas famílias”, solicita, na mesma mensagem em que deixa uma promessa: “Vamos todos reencontrar-nos em breve em variados palcos onde continuaremos a atuar juntos. E quem sabe em outros projetos.”

Recorde-se que Liliana Almeida e Bruno de Carvalho conheceram-se no reality show da TVI que acabaria por ficar marcado pela polémica de comportamentos de alegada violência doméstica por parte do antigo dirigente desportivo Bruno de Carvalho. O caso chegou a gerar denúncias na APAV e acabaria por ser arquivado tempos depois. O casal deu o nó a 2 de setembro de 2022.