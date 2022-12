Lingerie para sair à rua e celebrar a chegada de 2023, e já em saldos

Já antes da pandemia a lingerie começava a querer dar nas vistas e a ganhar destaque nos guarda-roupas. Falávamos então de uma entrada tímida, que se digladiava com os tops e os crops tops, no mundo da moda para sair à rua. Agora, a lingerie ganhou papel de destaque com a emergência das transparências, que conquistaram as passadeiras vermelhas em 2022.

Afinal, se é para mostrar as curvas, que seja com convicção e com margem para jogar com texturas e sombras.

A recuperação de estilos mais punk e góticos fizeram o resto, trazendo as silhuetas definidas por corsets. E neste campo, ninguém melhor que a moda íntima para por a técnica ao serviço da estética e da ousadia.

A lingerie já não serve apenas o propósito de acomodar com conforto, ela quer agora ser o centro das atenções e chega com tudo o que pode e vai além do óbvio: as rendas.

Os soutiens chegam agora com lantejoulas, com pelo, com fios e até apliques como correntes finas e alguma pedraria. Afinal, ela quer-se conciliada com qualquer peça, até mesmo um simples camiseiro branco apertado de forma negligée.

