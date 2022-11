Livro ‘A Menina com os Olhos Ocupados’ ganha vida numa curta-metragem

O desenhador e animador português André Carrilho está a adaptar o livro ilustrado A menina com os olhos ocupados para uma curta-metragem de animação, revelou o produtor Filipe Araújo.

Com argumento e realização de André Carrilho, e produção pela Blablabla Media, A menina com os olhos ocupados baseia-se no primeiro livro ilustrado do autor, com o mesmo título, editado em 2020.

Filipe Araújo explicou que o filme está em pré-produção, com André Carrilho a desenvolver uma técnica de animação próxima da aguarela original do livro, e o orçamento ronda os 150 mil euros, com apoio financeiro maioritário do Instituto do Cinema e do Audiovisual e da Sociedade Portuguesa de Autores.

Os produtores Filipe Araújo e Hemi Fortes apresentaram o projeto na semana passada em Plzen, na República Checa, no evento CEE Animation Fórum, onde receberam um prémio que dará acesso a consultoria na área de animação para desenvolvimento do projeto.

O filme de André Carrilho deverá estar concluído no final de 2023, e é a primeira produção da Blablabla Media em cinema de animação.

A Menina com os Olhos Ocupados, que valeu a André Carrilho o Prémio Nacional de Ilustração de 2020, é sobre uma menina que passa muito tempo entretida com pequenos ecrãs e que, por isso, fica alheada da realidade que a rodeia e de aventuras que poderia imaginar.

Editado pela Bertrand, o livro demorou um ano a ser trabalhado, todo ele feito com aguarela e com alguns acrescentos finais em digital a partir daquela técnica de pintura.

André Carrilho tem mais de duas décadas de trabalho, premiado, na ilustração, caricatura, cartoon e animação. Colabora regularmente com o Diário de Notícias e a sua carreira soma a assinatura de trabalhos para publicações como, entre outras, The New Statesman, Financial Times, Harper’s Magazine, El Mundo, The New York Times, The New Yorker, Público e Vanity Fair.

Em 2002, recebeu o galardão de ouro de ilustração da Society for News Design dos Estados Unidos, em 2009 venceu o primeiro prémio de caricatura do World Press Cartoon e, em 2011, o Prémio Stuart de Desenho de Imprensa.

É ainda autor da curta-metragem de animação Jantar em Lisboa (2007) e o seu nome também está associado ao projeto Spam Cartoon.

Este ano, André Carrilho publicou um novo livro ilustrado para a infância intitulado Senhor Mar.