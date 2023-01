Luís Carvalho desfilou em Paris. “Estou muito feliz e realizado com esta experiência”

“Tentei dar o melhor que podia, sabendo o que já exijo normalmente de um manequim num desfile meu”, explicou o criativo Luis Carvalho no rescaldo da sua apresentação na inesperada pele de modelo, mas na Semana da Moda de Paris.

Recorde-se que o designer português natural de Vizela e rosto incontornável da moda nacional desfilou para francês Louis-Gabriel Nouchi, na quarta-feira, 18 de janeiro, e na coleção masculina para Outono-Inverno 2023/24 intitulada American Psycho.

“Foi uma ótima experiência, ao contrário do que estava à espera, não fiquei nada nervoso, tudo fluiu naturalmente e acabou por ser divertido”, revelou, por escrito, ao Delas.pt. “Outra coisa que facilitou foi desfilar com um grupo de pessoas incrível que estavam ali a apoiar uns aos outros. Estou muito feliz e realizado com esta experiência”, acrescentou.

O convite, revelou agora o designer nacional, surgiu porque Luís Carvalho e Louis-Gabriel Nouchi são amigos “há alguns anos”. “Conhecemo-nos em Marselha quando ambos vencemos o prémio Maison Mode Méditerranée 2018 e 2019. Desde aí, mantivemos a relação e eu tornei-me cliente habitual das suas peças”, revelou Luís Carvalho. Foi, aliás, na sequência de uma aquisição que o convite veio como retorno: “Este verão sugeriu que fizesse parte do desfile porque achava que a minha imagem se associa muito à estética dele. No início achei que era brincadeira, mas depois percebi que realmente falava a sério, e decidi aceitar por vários motivos”.

E quais foram? “Pelo desafio em si, pela experiência de estar do outro lado, por superação pessoal em termos de alguma inseguranças do passado, porque achei que me ia divertir com isto (que foi o que acabou por acontecer) e também para provar que nos dias de hoje podemos ser aquilo que nós quisermos, desde que sejamos felizes e tiremos prazer disso”, justificou.