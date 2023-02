Madonna apela à “irreverência” nos Grammy. Fãs falam do rosto da Rainha da Pop

A rainha da Pop esteve nos Grammy 2023, que coroaram Beyoncé como a mais premiada artista de sempre, a propósito da sua Celebration Tour – que vai passar por Lisboa. Na gala deixou um recado a todos os que são “provocadores”, fez um pedido de “irreverência” e deixou o rasto de alguma surpresa. De acordo com o site Page Six, vários fãs têm vindo para as redes sociais notar as alterações na cara de Madonna.

“O que é que aconteceu à cara da Madonna?”, indagou um usuário do Twitter, um outro ironizou: “A Madonna foi nomeada para o Grammy ‘Melhor Nova Cara’ do ano?”. A rainha da Pop apresentou-se vestida de negro, de blazer apertado conjugado com uma saia comprida com racha profunda e botas roxas.

Na cerimónia, partilhou a sua experiência: “Eis o que aprendi depois de quatro décadas na música: se te chamam de chocante, escandalosa, problemática, provocadora ou perigosa, estão estás no caminho certo.”

Uma declaração proferida no momento que Madonna, de 64 anos e sete vezes galardoada com estes prémios, apresentou Unholy, com Sam Smith e Kim Petras, a primeira transexual a ganhar um Grammy na categoria de melhor performance de dupla/grupo pop.

“Estou aqui para agradecer a todos os rebeldes que estão a abrir um novo caminho. Vocês precisam de saber – todos vocês problemáticos – vocês precisam saber que a coragem não vai passar despercebida. É-se visto, ouvido e, acima de tudo, apreciado”, acrescentou.