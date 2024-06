Mãe aos 56 anos, Cláudia Raia diz que “a culpa melhorou”. Atriz vai estrear peça sobre menopausa em Portugal

Com dois filhos adultos, a atriz brasileira Cláudia Raia, já na menopausa, voltou a ser mãe aos 56 anos e a ser notícia um pouco por todo o mundo. Luca nasceu há pouco mais de um ano e o rosto de novelas brasileiras está agora em Portugal para falar dessa experiência, mas também desta fase da vida das mulheres e à boleia da qual vai estrear uma peça em Portugal, em janeiro: Cenas da Menopausa.

Cláudia Raia, de 57 anos, revela que a maior aprendizagem que retirou desta fase foi a de se “autoinvestigar, descobrir”. “De conhecer o que sou de verdade, a minha essência, porque antes era um turbilhão de coisas, malabarista”, revelou, vestida em vermelho cor-de-menstruação, na conferência ‘Não fica bem falar de… Menopausa’, que teve lugar na quarta-feira de manhã, 26 de junho, diante de uma plateia cheia no teatro Tivoli, em Lisboa.

Sobre o nascimento do filho já depois de ter entrado na menopausa, Raia não duvida de que Luca foi o seu melhor amigo. “Ele ajudou muito a menopausa a voltar ao estado normal, porque a gravidez não foi um estado normal. Foi o hiato. Como o Luca é muito leve, muito calminho, muito queridinho, muito feliz, então, ele ajudou-me também a fazer essa transformação, essa volta à menopausa de uma maneira muito suave”, afirmou a atriz ao Delas.pt no final da conferência.

Com este filho aos 56 anos, a “culpa melhorou”

e há um “novo jeito de maternar”

De volta às lides de um bebé, duas décadas depois da filha Sofia, Cláudia Raia diz que “tudo mudou”. Da sensação de culpa, ao tempo, passando pelas escolhas. “Mudou porque os tempos são outros, porque eu já tive a experiência com os outros filhos. Em qualidade de tempo, em doação mesmo, porque hoje eu posso escolher um pouco mais o tempo que eu fico com o bebé”, explicou à Delas.pt. E acrescentou: “Isso da culpa melhorou. Já descobri que tudo deu certo, mesmo eu trabalhando muito, e tenho dois exemplos disso. É, exatamente, é nesse novo mundo, nesse novo jeito de maternar, tudo o que eu sabia, as pessoas diziam, e não é mais assim. Ah, não pode ser mais assim. E eu dizia, então não sei nada, né? Comecei do zero de novo, foi ótimo começar do zero.”

O dia-a-dia, revelou a atriz em conferência de imprensa, é feito de “loucura, para variar”. “Estou sempre a correr com o bebé debaixo do braço, e quando estava a amamentar, era com o bebé pendurado no peito, a estudar uma música aqui, com o bebé ao colo. Ia para os ensaios, de colo ainda, enfim, vida de mãe, normal”, detalha.

Nova peça arranca em janeiro

A vinda de Cláudia Raia a Portugal para falar de menopausa integra em si o anúncio de uma nova peça de teatro que vai abordar esta matéria de uma perspetiva bem humorada. Menopausa vai ser ensaiada no Brasil, terá estreia em Portugal e talvez volte a cruzar o Atlântico. “O que a podemos esperar desse espetáculo é muito humor, mas falando de um tema muito sério. E algo muito profundo. Só através da arte conseguimos chegar às pessoas e transformá-las”, justifica a atriz que deixou de estar vinculada à produtora Globo recentemente.

A peça vai contar com mulheres em situações completamente diferentes. “Umas negacionistas, outras com medo de falar ao marido, outra que tem aquela visão de ‘a minha mãe já passou, a minha avó já passou, todo mundo. Então, assim, são várias mulheres em várias situações”, especifica. “Não é um musical, é um espetáculo de comédia com algumas músicas muito conhecidas que são paródias da menopausa.”

Espera-se que a peça, que vai assinalar o centenário do teatro Tivoli, em Lisboa, fique por três meses, seguindo depois para tournée. Mas enquanto o pano não sobe, Raia deixa uma recomendação às mulheres: “Usem cor, vermelho, para chamar bastante a atenção e não se façam invisíveis. Aí é que está a história. Isso é uma luta nossa. E nunca foi fácil para as mulheres, e não é agora que vai ser. Então, continuamos a nossa luta.”