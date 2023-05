Mãe na corrida a miss Universo pela primeira vez, no Brasil

Chama-se Renata Guerra Otino, é goiana, no Brasil, tem 27 anos e uma filha, Samira, de quatro. Ela é a vencedora do concurso de beleza de Goiás e que lhe vai dar acesso ao nível seguinte: Miss Universo Brasil. A conquista do título teve lugar no domingo, 7 de maio, e a miss contou com uma presença muito especial na plateia: a filha. Trata-se da primeira vez que tal sucede em 71 anos de história do certame de beleza.

Com esta vitória, que acontece um ano depois de a organização ter mudado as regras internacionalmente e ter aberto a possibilidade de participação a grávidas, mães e a não solteiras com idades entre os 18 e os 28 anos, Renata Guerra quis provar que ser mãe em nada atrapalha a obtenção e concretização dos objetivos das mulheres.

“Como sou a primeira mãe a disputar o título, quero levar a mensagem de empoderamento, porque ser mãe não impossibilita nenhuma mulher de correr atrás dos seus sonhos, quero encorajar outras mulheres”, justificou a também manequim e modelo, que já trabalhou fora de portas como Londres.

“A cada momento que desfilei na passarelle, a Samira estava ali a aplaudir-me, a sorrir com os olhinhos a brilhar. Assim que chegamos a casa, ela olhou para mim e disse-me: ‘Mãe, amei ver-te a ganhar”, revelou a miss, que é também cantora, horas depois da vitória.