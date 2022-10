Mais de 2/3 descobriram cancro de mama em autoexame. Eis a melhor altura do mês para o fazer

Só 1/3 das pacientes descobriu que tinha cancro de mama em rastreio, a maioria fê-lo pela palpação e posteriores exames pedidos pelo médico. Agora que chega ao fim o mês da consciencialização para o cancro da mama, intitulado Outubro Rosa, é tempo para vincar que a atenção relativamente à doença não pode diminuir, sobretudo quando a deteção precoce faz toda a diferença na evolução, tratamento, qualidade de vida e sobrevida.

De acordo com o estudo da Universidade Católica apresentado na semana passada, Visão Integrada do Cancro da Mama em Portugal, são diagnosticados cerca de seis mil novos casos por ano em território nacional, com mil e 500 mulheres a morrerem durante a luta contra a doença e em igual período.

Por isso, é tempo de relembrar os passos essenciais para detetar precocemente a doença. Segundo o cirurgião plástico David Rasteiro, “desde o autoexame da mama por parte da mulher até a uma mamografia de diagnóstico, é possível estar a tento aos sinais de alerta”, refere o especialista em comunicado enviado às redações.

Um processo que deve ser feito mensalmente, para avaliar quaisquer alterações na mama. “A melhor altura para realizar o autoexame da mama, é aproximadamente uma semana depois da menstruação (no final do período menstrual). Se não tem uma menstruação regular, deverá realizar, preferencialmente, o autoexame sempre no mesmo dia de cada mês”, alerta o comunicado.

O médico salvaguarda, porém, um aspeto essencial: “É importante perceber que este autoexame não substitui a eficácia de análise do exame clínico. Caso sinta alguma alteração na região da mama deve imediatamente contactar o seu médico e realizar os devidos exames para avaliar a situação.”

Veja abaixo os passos deixados pelo especialista em cirurgia plástica, reconstrutiva e estética pelo Hospital de São José, em Lisboa,

“Coloque-se de pé (preferencialmente em frente a um espelho).

Tenha atenção à posição dos braços. Devem estar caídos ao longo do corpo.

O passo seguinte envolve comparar as duas mamas tendo em especial atenção ao tamanho e forma. Tenha presente que é perfeitamente normal uma mama apresentar maior volume que outra. Verifique se em alguma das mamas são visíveis nódulos ou pequenas saliências na pele em torno da mama.

Após verificar o aspeto geral da mama foque-se na região do mamilo. Deve prestar atenção a eventuais presenças de nódulos ou algum tipo de secreção que seja visível nesta zona.

De seguida deve levantar o braço esquerdo e examinar a mama esquerda com a sua mão direita. Pressione de forma suave com a ponta dos dedos e palpe toda a mama. Este passo é importante para verificar eventuais caroços ou nódulos que não sejam visíveis antes da palpação.

De seguida deverá massajar com a mão direita a zona da axila esquerda e a zona abaixo da mama. Mais uma vez a intenção deste passo é detetar eventuais formações anómalas em toda a região que está a observar.

Por último repita estes mesmos passos na mama direita de forma a concluir o exame“

Carla Bernardino