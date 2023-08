Mais de 50% dos pais dizem que as mudanças climáticas afetam a decisão de ter filhos, avança um estudo

A Morning Consult, empresa de pesquisa global, inquiriu, em nome da empresa de tecnologia HP, mais de cinco mil pais na Índia, México, Singapura, Estados Unidos e Reino Unido entre os dias 18 e 26 de maio.

Mais de metade dos pais, cerca de 53%, diz que a mudança climática afeta a decisão de ter mais filhos, segundo os resultados divulgados pelo CNBC.

Cerca de 91% dos pais mostrara-se preocupados com a mudança climática, segundo a pesquisa. Os efeitos com os quais estão preocupados incluem o aumento das temperaturas (62%), escassez de água (51%), mudança no nível do mar (43%) e grandes eventos climáticos (43%).

Além dos filhos, os pais afirmam que a mudança climática também está a ter interferência a nível profissional. Mais de quatro em cada dez, cerca de 43%, dos entrevistados disseram que reconsideraram trabalhar para uma empresa devido ao nível de comprometimento da mesma com questões ambientais e sociais, constatou o estudo da HP.

O comprometimento das empresas com as mudanças climáticas influencia as decisões de compra. Quase dois terços (64%) dos pais entrevistados relatam que preferem produtos de origem sustentável e 60% dos pais dizem que as práticas de sustentabilidade de uma empresa desempenham “um grande papel” no que eles realmente compram.

Os pais “provavelmente” pagarão mais por produtos que eles sabem que são mais sustentáveis, constatou a pesquisa. A disposição de pagar mais por produtos sustentáveis depende do tipo de produto, constatou a pesquisa: 75% dos pais pagarão mais por roupas sustentáveis, 62% por suprimentos para animais de estimação e 59% por artigos tecnológicos.

Esse compromisso com produtos sustentáveis ocorre em um momento em que 84% dos pais dizem que o custo de vida geral está a aumentar.

Pouco mais de metade (51%) dos inquiridos, dizem que é responsabilidade das empresas tomarem decisões mais conscientes no que diz respeito ao clima. Apenas 36% afirma que a a responsabilidade de pressionar as empresas a agir de forma sustentável recai sobre o cliente.