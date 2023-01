Manequim que veste o manequim. Viktor&Rolf põe alta costura ao contrário

O casal de estilistas neerlandês à frente da casa Viktor&Rolf decidiu pôs a alta costura de pernas para o ar nesta quarta-feira, 25 de janeiro, com vestidos em tule, gaze ou crepe usados ao contrário, enviesados ou fora do corpo da modelo.

A música era clássica, os vestidos volumosos e houve espaço para laços cor-de-rosa, corpetes e saltos altos, lantejoulas e pedraria. Porém, tudo estava fora do lugar tradicional.

“Criámos algo que de alguma forma é impossível, que desafia a gravidade, mas está aí, não é uma imagem”, acrescentou o designer Rolf Snoeren em declarações à imprensa e citado pela AFP. Para o criador, é evidente que vivemos “uma desconexão entre o que vemos no nosso telemóvel ou nas redes sociais e a vida real”. Por isso, o desafio foi brincar “com os arquétipos da costura. Todos conhecemos o corpete, a saia comprida. O que fizemos foi dar-lhes uma guinada, de acordo com a linguagem do século XXI, que é absurdo”, acrescentou.

“Descrevemos nossos conceito como glamour conceitual: uma parte da coleção é glamour e se pode vestir, a outra é conceitual”, explicou seu parceiro de aventuras, Viktor Horsting.

com AFP