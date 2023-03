Mango já aluga roupa de festa, mas só chega a Portugal após teste

A cadeia de fast fashion de origem catalã criou um projeto-piloto para alugar roupa de cerimónia, mas, para já, apenas em Espanha. Fonte oficial da Mango não revela datas sobre eventual chegada do serviço a Portugal, alargamento a território nacional e a outros que estará sujeita à avaliação feita pelo serviço.

O aluguer de roupas e acessórios está disponível para peças de cerimónia e tem lugar online, através do investimento da Mango StartUp Studio na ‘Las Más Monas”, uma plataforma de aluguer de vestuário e acessórios para festas. A nova estrutura lançada esta semana chama-se mangorenting e conta com “cerca de 40 referências que serão atualizadas todos os meses”, refere a nota enviada às redações.

O processo consiste em escolher o look e o tamanho. O pedido pode levar 24 horas a ser entregue, mas a marca recomenda 48 horas de antecipação. Uma vez entregue ao cliente, este terá quatro dias para provar e usar as peças, devendo devolve-las ao final desse período e sem precisar de estar lavado, a marca encarrega-se disso mesmo.

A devolução deve ser feita na morada e hora indicadas e dentro das caixas em que a enomenda foi recebida. Se houver atraso, para lá dos quatro dias definidos, será cobrado a diária do aluguer.

Em caso de danos, roubo ou perda de acessórios, a Mango lembra que existem dois casos: a existência ou não de seguro associado à encomenda. mediante esta última hipótese e se os danos forem impeditivos de novo aluguer, será cobrado o valor total da peça alugada.

Se houver seguro, cujo valor não é revelado na primeira fase da encomenda, este cobrirá manchas permanentes, queimaduras ou rasgões. Porém, não prevê casos como mau uso da peça, roubo ou perda – com o pagamento de duas vezes o valor do produto alugado – ou bainhas e danos até 12 centímetros. “Se a bainha de peças compridas estiver danificada, contando até 12 cm desde a parte inferior, será cobrada uma multa adicional de 25€. Se o dano for superior a esses 12 cm, o valor total do aluguer será cobrado novamente”, lê-se no site.