Maquilhador de Kim Kardashian e Jennifer Lopez lança produtos em Portugal

Adepto do realce da beleza natural, Mario Dedivanovic, de 39 anos, tornou-se uma estrela no universo da maquilhagem. Nascido no Bronx, nos Estados Unidos da América, e filho de pais albaneses oriundos do Montenegro, o maquilhador é hoje uma estrela nacional dentro e fora dos ecrãs e redes sociais.

O especialista tem vindo a assinar a imagem de celebridades como a empresária Kim Kardashian, a cantora Jennifer Lopez e a manequim Chrissy Teigen. Com mais de 20 anos de carreira, lançou a sua própria marca de produtos bronzeadores, bases, máscaras, paletes de sombras, pincéis e lip glosses e que agora chega a Portugal.

“Os objetivos da coleção da Makeup by Mario passam por proporcionar aos fãs do trabalho de Mario Dedivanovic a oportunidade de recriar as suas técnicas de assinatura de forma fácil e prática”, refere a Sephora em comunicado. A multinacional da beleza revela, em nota enviada à imprensa, que os produtos estarão disponíveis online e fisicamente nas lojas da Sephora no Centro Comercial Colombo e no Cascaishopping.

De entre a gama de produtos disponíveis, “os lip gloss são os produtos mais acessíveis, com opções desde os 24,99€. Já a palete de sombras para os olhos com cores metálicas, que apresenta uma dúzia de tons diferentes, está disponível por 56,99€”, refere o mesmo comunicado.