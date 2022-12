Maquilhagem para o réveillon e o truque certeiro para cada idade

Não é novidade para ninguém que o dia 31 de dezembro é sempre cheio de brilhos, sejam eles na roupa ou na maquilhagem. Este ano mais do que nunca, com os brilhos, as lantejoulas, as purpurinas, os prateados e dourados a ofuscarem a sério. Enumeramos alguns truques de maquilhagem que vão favorecer qualquer mulher.

Esta época do ano é regada de brilho e luminosidade, pelo que é a altura certa para apostar em novos tons e truques. “Há uma grande redescoberta pela cor de ouro e, principalmente, pelos metais que não sejam apenas o amarelo, ferro, cobre ou bronze, mas sim cores que são verdadeiros pontos de luz“, explicou o maquilhador Rajan Tolomei, maquilhador da Max Factor à revista italiana Iodonna.

Se o destaque for o olhar

Se quer dar mais destaque aos seus olhos, há que apostar em tons mais escuros. Para além de colocar risco preto na linha de água, é importante também colocar o delineador por cima das pestanas. Quanto à sombra, pode optar tanto por preto escuro como por castanho-escuro, esfumando bem o concavo. Se preferir, pode ainda optar pelo tom cinza. Este é um look “feminino, mas também decidido e forte”, explica o maquilhador.

A técnica certa

Segundo o maquilhador, as mulheres mais jovens podem optar por colocar o eyeliner até ao canto interno do olho, fazendo também o conhecido ‘delineado gatinho’. Já para uma mulher dos 30 aos 50, é melhor que deixe o canto interno do olho sem qualquer tipo de maquilhagem, pois pesará mais o olhar. A partir dos 50 anos, siga apenas a linha do olho, não alargando mais o delineado. Sendo que o preto é uma cor forte e que acaba por dar um ar mais decidido e até mais velho a quem o usa, é importante que vá carregando menos na cor consoante a sua idade.

Que sombra escolher

Uma mulher jovem pode optar por um olho roxo com brilho, aconselha o maquilhador. As mulheres mais adultas deverão optar por um tom metal mas não tão escuro quanto o preto e, por fim, as mulheres mais velhas deverão apostar numa sombra mais pérola ou acetinada, iluminando o canto interno do olho para que pareça maior e menos cansado.

Quando o destaque são os lábios

Sem dúvida que, tal como no Natal, também na passagem de ano o batom mais comum é o vermelho. Segundo o especialista, as mulheres mais jovens poderão optar por um vermelho muito escuro, quase a puxar para o roxo, as mulheres entre os 30 e os 50 deverão optar por um vermelho mais vivo e cereja, porque dá um ar mais jovem, e as mulheres com mais de 50 deverão optar pelo chamado vermelho clássico.

O nude para todas as idades

Sim, ainda que o mais habitual seja exagerar um pouco no look da passagem de ano, ninguém diz que os tons nude não podem entrar na equação – tem apenas de seguir os truques certos. Uma das dicas do especialista é não colocar blush rosado mas sim terracota e bronzer, para dar um toque mais natural à pele. Para as mulheres mais jovens, podem optar por um castanho mais intenso, para as de média idade convém que o produto tenha um pouco de brilho e que o castanho não seja tão escuro e, por fim, para as mulheres a partir dos 50 anos, um tom mais claro com efeito terracota é a opção ideal, que trará mais vitalidade ao rosto. O importante, a seguir, é dar um toque de luz ao rosto em zonas estratégicas como no canto interno do olho, no arco do cupido, por baixo das sobrancelhas ou por cima da maçã do rosto.

Glitter e brilho

Seja nos lábios ou nas pálpebras móveis, o brilho é sempre bem-vindo nesta altura. Nos olhos, pode optar por purpurinas ou sombras brilhantes e nos lábios pode sempre optar por um batom líquido ou gloss.