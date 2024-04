Marca de Paula Amorim ganha espaço em Madrid

A coleção primavera/verão 2024 da marca PAULA, da empresária portuguesa Paula Amorim e detida pelo Grupo Amorim Luxury, está a caminho de Madrid, em Espanha.

“Les Joyeuses é o nome dado ao conjunto de várias peças que está à disposição dos entusiastas de moda no novo stand do El Corte Inglés, situado na Serrano, 47”, em Madrid, lê-se no comunicado enviado pela marca. A insígnia, refere a mesma nota, “promete um excecional trabalho artesanal; da beleza, da inovação e da dedicação à excelência, refletindo a fusão de moda, arte e estilo de vida que define a marca”.