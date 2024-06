Marca portuguesa estreou-se nos vestidos de noiva em renda feitos à mão

Imagine as toalhas de mesa de renda, os naperons dispostos sobre os móveis e, não raras vezes, por baixo das televisões. Para muitas de nós, estas foram as últimas vezes que foram avistadas as peças decorativas de fio feitas à mão. Pois bem, elas acabaram de ganhar novo fôlego e um inesperado uso: os casamentos.

A marca portuguesa Parfois estreou-se numa bridal collection de edição limitada e, ao fim de uma mesma manhã, já tinham alguns produtos esgotados, no site.

A Delas.pt foi tentar saber como surgiu a ideia da aposta nesta coleção de noivas, se é tudo mesmo feito à mão e made in Portugal e se a apoosta no segmento é para continuar. Leia a entrevista feita por escrito aos responsáveis da marca portuguesa.

Porquê a aposta numa coleção de noivas agora? É para continuar?

Decidimos lançar agora uma coleção de noivas porque percebemos uma demanda crescente no mercado por vestidos de noiva que combinem estilo, modernidade e acessibilidade. Queremos oferecer aos nossos clientes opções diferentes e contemporâneas para o seu dia especial. Na Parfois estamos sempre muito atentos à resposta dos nossos clientes e estamos abertos a continuar e expandir a coleção no futuro.

“Estes designs podem ser ideais para cerimónias mais informais ou para noivas que procuram um look diferente e contemporâneo ou como segundo vestido”

E porque apostam numa coleção limitada?

Para garantir a exclusividade e qualidade de cada peça. Queremos que as nossas noivas se sintam únicas e especiais no seu dia, e uma coleção limitada permite-nos focar nos detalhes e no artesanato de cada vestido.

E em noivas tão transparentes. São vestidos para cerimónias mais informais?

A nossa coleção apresenta elementos transparentes e detalhes delicados que buscam refletir uma estética moderna e arrojada. Entendemos que estes designs podem ser ideais para cerimónias mais informais ou para noivas que procuram um look diferente e contemporâneo ou como segundo vestido. Cada vestido foi pensado para ser versátil e pode se adaptar a diferentes tipos de cerimónias dependendo do estilo pessoal da noiva.

Como surgiu o interesse por este mercado?

O interesse pelo mercado nupcial surgiu da observação das tendências globais e do feedback dos nossos clientes, que procuravam opções mais frescas e acessíveis para casamentos. Vimos uma oportunidade de trazer a nossa visão de moda e design para uma área tão especial como a nupcial.

Afirmam que a coleção é handmade? É em Portugal? Por quem?

Sim, temos orgulho em dizer que a nossa coleção é feita à mão e produzida em Portugal. Os nossos designers resgataram restos dos mercados portugueses e fizeram de cada vestido uma peça única e especial.

Na mesma manhã de lançamento há já várias peças em out of stock. Ponderam fazer mais?

Estamos muito satisfeitos com a receção positiva que a coleção teve. É uma coleção cápsula, exclusiva e pontual.