Marca portuguesa lança roupa de praia para mulheres com curvas

Nem sempre é fácil encontrar fatos de banho que acompanhem a diversidade dos corpos ou que tenham sustentação sólida para peitos mais pesados, pelo que encontrá-los pode ser mesmo um desafio.

Por isso, pretende-se alargar os tamanhos até ao XXXL e incluir todas as cores, que não apenas o comum preto, vários cortes e não apenas fatos de banho. Os biquinis também surgem em vários modelos, parte deles que acompanham a barriga.

A nova coleção da MO, intitulada Curves, já está disponível nas lojas físicas e online e quer “transmitir uma mensagem de positividade, inspirando as mulheres a sentirem-se únicas e especiais durante o verão”, refere o comunicado enviado às redações.

Segundo as especificações avançadas na mesma nota, os biquínis surgem com “decote redondo e em V”, pretendendo “um fit mais feminino e elegante, e a composição leve e confortável, graças aos tecidos suaves”. “Já nos fatos de banho, as alças reguláveis e as costuras diferenciadoras aportam a valorização da silhueta”, detalha a mesma nota.

