Marcelo “já com saudade de Gal Costa” evoca tropicalismo e ‘Gabriela’

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, faz homenagem à cantora brasileira Gal Costa, que morreu esta quarta-feira, 9 de novembro, aos 77 anos. “É já com saudade que o Presidente da República lembra Gal Costa, expressando sentidos pêsames à Família e amigos”, lê-se na nota emitida pelo Chefe de Estado.

Uma mensagem de evocação de uma das maiores e mais cristalinas vozes da música brasileira, elemento integrante do movimento de contestação intitulado ‘tropicália’ e de uma artista que pôs em perspetiva o papel de género dicotómico no Brasil e quase precursora do movimento feminista e pela liberdade da mulher, rrriot girl, no Brasil.

“Além de inúmeros prémios brasileiros, venceu também o Grammy Latino para o conjunto da obra. Em 1975, Portugal ouviu-a no genérico da novela «Gabriela», que parou o País. E nunca deixámos de comprar os discos e de comparecer aos concertos, os últimos dos quais, marcados para este mês, o seu desaparecimento impediu, ficando a eterna lembrança de meio século de canções”, refere Marcelo Rebelo de Sousa, elencando um percurso de 57 anos de trabalho na música.

E acrescenta: “Desde a sua participação em 1968 no álbum «Tropicália», que deu nome a um movimento, e a uma época da cultura brasileira, fomos seguindo Gal Costa de perto ou à distância. Com outros brilhantes baianos, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Betânia, Gal construiu uma das obras mais ricas e diversas da música popular brasileira, gravando dezenas de discos de estúdio e ao vivo, cantando Ary Barroso e Tom Jobim, colaborando com Chico Buarque e Tom Zé, entre muitos outros”, recorda o Presidente da República.

Gal Costa tinha dois concertos marcados em Portugal para 2023

A cantora Gal Costa morreu esta quarta-feira, 9 de novembro, aos 77 anos, confirmou a assessoria de comunicação da artista ao jornal Folha de S. Paulo e a outros meios brasileiros.

A causa de morte ainda não foi revelada, mas a cantora estava a recuperar de um procedimento cirúrgico e tinha saído dos palcos até ao final de novembro, seguindo recomendações médicas. A 19 de outubro, revelou que seria submetida a uma cirurgia às fossas nasais.

Gal Costa era uma das atrações do festival Primavera Sound, que aconteceu em São Paulo no último fim de semana, mas teve sua participação cancelada à última hora.

A cantora brasileira também tinha na agenda dois concertos em Portugal, marcados para novembro em Lisboa e Porto, que haviam sido adiados para o próximo ano devido à cirurgia que realizou.

Nascida a 26 de setembro de 1945, em Salvador, Maria da Graça Costa Penna Burgos foi uma das maiores vozes da música brasileira e do tropicalismo. Construiu uma carreira de quase seis décadas, iniciadas em 1965 e com temas inéditos assinados por Caetano Veloso e Gilberto Gil.