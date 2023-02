Marcelo vai receber atletas de futebol feminino em Belém, CR7 dá os parabéns

“Passo inédito no futebol português”, explicou Marcelo Rebelo de Sousa, “apuramento histórico”, reagiu Cristiano Ronaldo.

Esta madrugada de quarta-feira, 22 de fevereiro, a seleção feminina de futebol cumpriu momento histórico ao qualificar-se para o Mundial da modalidade. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou “muito calorosamente” o “passo inédito no desporto português” dado pela seleção portuguesa feminina de futebol ao qualificar-se para o Mundial de 2023.

“Tal como o fez com as seleções masculinas”, o presidente revelou em nota publicada no site da Presidência que “irá receber” as jogadoras” em Belém”, não avançando ainda uma data para esta receção na sua residência oficial, em Lisboa.

Também Cristiano Ronaldo congratulou as atletas. “Parabéns por este apuramento histórico Vamos!”, escreveu o capitão da seleção nacional masculina de futebol numa publicação que partilhou nas redes sociais.

Portugal venceu a seleção dos Camarões, por 2-1, e garantiu a qualificação pela primeira vez para o Mundial que se realiza este verão, em Hamilton.

A capitã da equipa, Dolores Silva, fala num “momento esperado por várias gerações”, o “momento do futebol feminino português”, e acredita que ele ajudará à “valorização da jogadora portuguesa”.

As comandadas de Francisco Neto juntam-se no Grupo E aos vice-campeões em título Países Baixos (23 de julho), ao Vietname (27) e aos detentores do troféu Estados Unidos (01 de agosto), de 20 de julho a 20 de agosto, na Austrália e Nova Zelândia.