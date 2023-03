Marco Paulo internado em hospital de Lisboa. Estado de saúde do cantor inspira cuidados

Marco Paulo está internado no Hospital da CUF Descobertas, em Lisboa, e foi submetido a um processo de drenagem de líquido do pulmão direito, onde lhe foi diagnosticado um tumor no verão passado. O artista português de 78 anos, que tem manifestado dificuldades em respirar e cansaço, deverá continuar sob acompanhamento médico durante os próximos dias.

De acordo com informação avançada, o cancro alastrou e o músico está impossibilitado de continuar a gravar o programa Alô Marco Paulo, da SIC.

Recorde-se que a SIC transmitiu uma emissão especial no sábado passado, 18 de março, para dar mensagens de apoio ao cantor, uma vez que o mesmo não esteve presente depois de apresentar sinais de fragilidade nos últimos dias.

A SIC Internacional juntou-se à onda de apoio ao intérprete, que luta contra um cancro no pulmão: “No ‘Alô Marco Paulo’ de hoje juntamo-nos num abraço de apoio a Marco Paulo“, pode ler-se nas redes sociais.

“Os valores tumorais quase duplicaram, e esse foi um momento de preocupação dos médicos. E o Marco Paulo sentiu-se muito cansado e não apresentou o programa no passado sábado”, disse Duarte Siopa no ‘Manhã CM’ da CMTV para justificar a ausência do artista.