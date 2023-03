Marco Paulo já recupera em casa após susto e internamento

Foi com um “v” de vitória que o cantor Marco Paulo, de 78 anos, mostrou a recuperação pós-hospitalar que está a fazer, acalmando milhares de fãs e seguidores preocupados com o estado de saúde.

“Já estou na minha casa!”, escreveu o intérprete.

Na semana passada, Marco Paulo esteve internado no hospital CUF Descobertas, em Lisboa, a drenar o pulmão direito. O intérprete, que está a lutar contra um tumor, exclamou nas redes sociais.

Cantor enfrenta tumor pela terceira vez

Marco Paulo já foi diagnosticado com três cancros ao longo da vida: primeiro no testículo, depois na mama e, agora, no pulmão.

O primeiro tumor que o intérprete enfrentou foi no testículo direito, que se viu obrigado a remover, em 1996. O artista manteve em segredo a verdadeira zona do corpo onde o teve até novembro do ano passado.

Em 2019, chegou a contar, num livro biográfico que publicou, que tinha sido no abdómen. Foi entrevista ao Correio da Manhã que Marco Paulo repôs a verdade dos factos, na época, com o intuito de ajudar outros homens. “Como foi uma coisa muito íntima, nunca me senti muito confortável a falar dela e fui sempre preferindo manter o silêncio. Na altura, estas coisas também eram quase tabu. Não se ouvia falar delas e mesmo hoje ainda se fala com alguma vergonha. Eu é que já não devo nada a ninguém”, frisou. Os médicos chegaram a dar-lhe apenas três meses de vida.

O tumor que se seguiu foi na mama. Na altura, o artista começou a sentir um caroço sob o mamilo direito, mas desvalorizou e foi numa consulta