Rainha da Dinamarca celebra jubileu e é a mais velha monarca no trono, na Europa

A rainha Margarida II da Dinamarca celebrou este sábado, 12 de novembro, os seus 50 anos no trono com um passeio de carruagem e uma saudação da varanda da Câmara Municipal de Copenhaga, após dois adiamentos das celebrações públicas.

Os adiamentos ocorreram devido à pandemia e ao luto pela rainha Isabel II de Inglaterra. A carruagem real saiu do palácio de Amalienborg, num percurso tradicional para este tipo de comemorações na monarquia dinamarquesa e milhares de pessoas estiveram nas ruas, muitas com a bandeira da Dinamarca.

As celebrações públicas estavam previstas para o início do ano, coincidindo com os 50 anos da subida ao trono da monarca, em 14 de janeiro de 1972, após a morte do pai, o rei Frederico IX.

No entanto, foram adiadas devido às restrições adotadas para conter a pandemia de covid-19 e a data foi apenas assinalada com um ato no Parlamento com participação reduzida e uma oferenda de flores na catedral de Roskilde, a oeste de Copenhaga.

A nova data de celebração pública passou para setembro, mas foi adiada de novo devido à morte da rainha Isabel II de Inglaterra.

A rainha da Dinamarca, de 82 anos, é desde a morte de Isabel II a monarca mais antiga da Europa e a única mulher à frente de uma monarquia. Margarida II assumiu funções há 50 anos, em 1972, e foi a primeira mulher a ocupar o trono no país.