Maria Botelho Moniz regressa esta segunda-feira à TVI, mas diz adeus às manhãs

“As fotografias são da estreia a 4 de Janeiro de 2021. Nunca o olhar brilhou tanto e o coração parecia que saltava batidas”, começou por descrever a apresentadora Maria Botelho Moniz. No dia em que regressa ao trabalho após o nascimento do filho, Vicente, em Novembro, o rosto da TVI não regressa ao formato onde estava – o Dois às 10 -, mas passa a assumir um formato ao fim da tarde.

Na mesma mensagem, Maria Botelho Moniz agradece “ao Cláudio, à equipa e a todos os que acompanharam todas as manhãs, tenho tanto para vos dizer e ao mesmo tempo faltam-me as palavras”. “Digo-vos então o que vos digo desde sempre: foi um prazer, uma honra, um privilégio. Obrigada a todos, por tudo.

Hoje estou de volta à antena e espero por vocês às 19:00 na TVI. Até já”, acrescentou.

Em novembro de 2023, a apresentadora despediu-se do pequeno ecrã para dar as boas-vindas ao primeiro filho, Vicente, fruto da relação com o “motard” Pedro Bianchi Prata.

Na caixa de comentários, várias figuras públicas reagiram. “Vai com tudo”, disse Ticiana Xavier, “Tu és maravilhosa!”, comentou Ana Guiomar.

Recorde-se que atualmente as manhãs de Queluz de Baixo estão nas mãos de Cláudio Ramos e de Cristina Ferreira, que substituiu Maria Botelho Moniz na licença de maternidade e que segue no matutino.