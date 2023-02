Maria Botelho Moniz revela novos detalhes depois de ser hospitalizada

Maria Botelho Moniz, que costuma apresentar as manhãs ao lado de Cláudio Ramos, teve de se ausentar do programa por motivos de saúde.

Durante o dia, revelou novos detalhes acerca do seu estado de saúde quem a acompanha nas redes sociais. “Obrigada por todas as mensagens. Amanhã já estou de volta, até lá divirtam-se com o Cláudio Ramos e com a Cristina Ferreira que tão bem vos vão receber”, declarou a apresentadora do Dois às 10, numa story, na sua conta oficial de Instagram, onde se mostrou a receber soro.

Maria Botelho Moniz já tinha revelado na passada sexta-feira, dia 24, em direto que não iria marcar presença no programa matutino da estação de Queluz de Baixo. “Não posso vir na segunda-feira. Tenho que ir… São coisas médicas. Tenho de ir fazer uma pequena… Andava aqui a adiar a adiar e o médico disse-me que tem de ser agora”, justificou, na altura.