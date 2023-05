Maria Cerqueira Gomes e Cláudia Vieira: as ‘rainhas’ do amor e casamento na TV

Maria Cerqueira Gomes vai ser, na TVI, a anfitriã de um reality show que reúne participantes que começam por se casar, decidindo depois se continuam ou não juntos ao longo do programa. Cláudia Vieira, na antena da SIC, também vai dar palco ao amor num formato em que vários casais trocam alianças assim que se conhecem e seguem para um destino paradisíaco, as Filipinas. Mas com limitações.

E se Casamento Marcado da TVI tem já estreia marcada para 3 de junho, com vídeo promocional respetivo, o formato a ser conduzido por Cláudia Vieira não tem detalhes revelados, ainda que tenha sido já avançada a possibilidade de as gravações arrancarem este mês, sem, contudo, confirmações.

“Preparar um casamento do início ao fim, encontrar a cara-metade e ainda respeitar a data marcada? Não é fácil…”, promove o rosto da TVI, de 39 anos, e prossegue: “O casamento está marcado. A aventura vai começar!”

Cláudia Vieira, por seu turno, avança tratar-se de “uma experiência social em que estamos a acompanhar casais que acabaram de se conhecer e casar e que vão viver num sítio idílico, mas sozinhos e sem as facilidades e tecnologias da vida habitual”, revelou a apresentadora da SIC, de 44 anos. “O programa é incrível, tem todos os componentes e características para ser um programa que vai agarrar tudo e todos”, adiantou Cláudia Vieira, citada pelo “site” Fama Show, adiantando ter-se tratado de um convite “absolutamente irrecusável”. “Fico mesmo muito honrada e feliz por ter sido a pessoa escolhida e desafiada para este formato”, concluiu.

Recorde-se que a atriz já apresentou formatos desta natureza como O Noivo é Que Sabe e talent shows como Ídolos, Factor X, Agarra a Música, e Cantor ou Impostor.