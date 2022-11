Bumba na Fofinha vai voltar a ‘Suar do Bigode’ e estas são as datas

Meses depois de ter sido mãe de Clara, Mariana Cabral, humorista conhecida pela persona Bumba na Fofinha, vai voltar aos palcos com o espetáculo intitulado Suar do Bigode. “Se os percalços da puberdade e dos namoros e os contratempos da vida adulta não eram suficientes, agora Bumba na Fofinha ‘sua do bigode’ à séria, com um bebé em casa e toda a ‘bolha de amor’ que isso traz… ou não...”, lê-se no comunicado enviado aos órgãos de comunicação social.

A apresentação humorística – que arranca em Coimbra, a 22 de novembro, passa por várias cidades do país e termina em Lisboa, a 10 de fevereiro – vai juntar as “aventuras do seu quotidiano as adversidades desta nova fase da sua vida [a maternidade], o ex-libris do “suanço do bigode”, refere a mesma nota.

“Atentem: é o mesmíssimo espetáculo Suar do Bigode, mas já sem uma barriga do tamanho de Saturno e com algumas partes devidamente atualizadas ao novo estado civil de refém de uma micro – ditadora no Clariquistão”, brinca a humorista, 35 anos, citada em comunicado. E prossegue: “O bigode, esse, está mais húmido e farfalhudo que nunca. Pode ser incrível como pode ser uma desgraça – a tender fortemente para a última opção, porque não se prega olho há seis meses – mas em qualquer dos casos não haverá devolução de dinheiro porque a Bumba precisa dele para alimentar a cachopa e as papas são caras.”

Recorde-se que a apresentação de stand-up comedy, em 2021, esgotou em todas as salas. Agora o espetáculo vai regressar a outras cidades, para lá das acima referidas, como Guimarães, 3 de dezembro, Funchal, na Madeira, a 7 de janeiro, Albufeira, a 14, São Miguel, nos Açores, a 22.

Antes de se apresentar em Lisboa, Mariana Cabral vai suar do bigode no Porto, a 1 de fevereiro. Os preços dos bilhetes vão dos 16 aos 30 euros.