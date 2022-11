Máscara com glitter, a nova tendência que tem de agarrar já

Máscara com glitter já é uma realidade e uma tendência que já está a dar que falar em plataformas como o TikTok.

Este novo produto de beleza promete não só deixá-la com um aspeto brilhante como oferecer aquele toque de gelo para arrasar na época festiva que se avizinha.

De notar ainda que esta é uma tendência que ganhou força com o aparecimento de Alexa Demie, que dá vida a Maddy Perez, em Euphoria.

Esta é uma técnica que não altera em nada a sua rotina de maquilhagem a única diferença diz respeito à substituição da máscara que usa regularmente por uma com brilhos encrostados.

Outra vantagem deste produto prende-se com o facto de apesar de ser uma forte mudança no seu visual é algo que pode ser usado em qualquer evento mais glamoroso.

Após o vídeo em que a atriz de Euphoria surge com um esfumado preto no olho e um rímel com glitter foram várias as reações e recriações que começaram a circular na Internet.

Esta é assim uma técnica fácil e que promete oferecer um verdadeiro glow up ao seu olhar.