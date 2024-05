‘Masterchef’ e a versão júnior abrem inscrições. Saiba como aceder aqui

O concurso de talentos culinários está de volta à RTP, em 2024. Masterchef acaba de anunciar abertura de nova vaga de candidaturas mas, uma vez acedido ao site, está também em curso a admissão de talentos juvenis, com o Masterchef Júnior, também para 2024.

“Estão abertas as inscrições para o maior concurso de cozinha do mundo!! Queremos descobrir os melhores aspirantes a MasterChef de Portugal. Se achas que és um deles, inscreve-te”, lê-se nas redes sociais do programa que anunciam o regresso do formato à estação pública.

Em ambos casos não é revelada a data prevista de início da produção ou da emissão, nem os regulamentos ou os prémios, mas tem disponíveis os formulários no quais pode tentar a sua sorte (e que pode aceder aqui).

No caso de Masterchef Júnior é exigido que a candidatura seja preenchida pelo encarregado de educação. “Ajude o seu pequeno cozinheiro a completar a sua inscrição e prepare algumas fotografias e vídeos do mesmo com os seus cozinhados”, lê-se na abertura do formulário disponibilizado pela produtora Shine Ibéria.