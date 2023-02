Matilde Breyner vai ser mentora em concurso de cabelos na TVI

Matilde Breyner junta-se como mentora ao Cabelo Pantene – A Competição, programa da TVI, no qual promete “partilhar experiências, inspirar e aconselhar os concorrentes e ajudar a desenvolver competências”.

A atriz e influencer, de 38 anos, estreia-se ao lado de Cifrão – também mentor neste formato – e, ambos, irão aconselhar todos os participantes a terem um Cabelo saudável e cuidado.

Recorde-se que Matilde Breyner é atriz há mais de dez anos, já tendo desempenhado papéis em televisão, teatro e cinema. A par da representação, é uma referência no mundo digital, com mais de 140 mil de seguidores no Instagram e 125 mil no Tik Tok.

A procura pelo próximo embaixador da marca já começou, e até dia 5 de março poderá inscrever-se.

Tal como acontece em anos anteriores, o vencedor ganhará um contrato com a Pantene para ser o próximo embaixador da marca, arrecadando como prémio final dez mil euros e a oportunidade de fazer parte do universo da estação de Queluz de Baixo.

Recorde-se que em 2022, Anastasiya Tarasivna foi a grande vencedora do Cabelo Pantene – A Competição, tendo realizado já vários projetos como Embaixadora da marca.