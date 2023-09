Matilde Mourinho está noiva

Aos 27 anos, Matilde Mourinho, a filha mais velha do treinador terá sido pedida em casamento.

Esta quinta-feira, dia 31 de agosto, a designer de jóias sustentáveis partilhou uma boa-nova com os seguidores nas redes sociais. No Instagram, publicou uma imagem, na qual surge ao lado do namorado de longa data, Danny Graham.

A jovem surge a mostrar um grande anel com diamante na mão esquerda, o que dá a entender que um pedido de noivado aconteceu. Na caixa de comentários, o público foi à loucura e vários “parabéns” e “felicidades” foram deixados.

José Mourinho também não deixou o anúncio passar em branco e comentou na partilha da filha, deixando diversos emojis de corações e uma garrafa de champanhe.

Matilde, de 27 anos, é a filha mais velha do treinador de futebol e fruto da relação com Matilde Faria. O casal tem mais um filho: José Mário Mourinho, de 23 anos.