Fundador de escola para raparigas no Afeganistão preso em Cabul

O fundador de uma escola para raparigas no Afeganistão Matiullah Wesa foi detido na segunda-feira, 27 de março, denunciou esta terça, 28, a missão das Nações Unidas que pediu às autoridades talibã para esclarecerem os motivos da detenção.

Matiullah Wesa, responsável pela organização PenPath e “defensor da educação para raparigas, foi preso na segunda-feira, em Cabul”, indicou a missão de assistência das Nações Unidas no Afeganistão (Manua) numa mensagem difundida através da rede social Twitter.

No mesmo texto, a Manua pede às autoridades de Cabul para que seja indicado o paradeiro de Wesa assim como os motivos da detenção. Para as Nações Unidas, as autoridades devem ainda garantir o acesso a representação legal e contactos de Matiullah Wesa com a família.

A irmã de Wesa confirmou a detenção, precisando que foi interpelado à saída de uma mesquita, após as orações de segunda-feira à tarde. “Mattiullah tinha terminado as orações e saía da mesquita quando foi detido por homens que chegaram ao local em dois veículos”, disse Samiullah Wesa à Agência France Press.

“Quando Matiullah lhes pediu a identificação eles bateram-lhe e levaram-no à força”, acrescentou a irmã do fundador da escola feminina. Matiullah Wesa, 30 anos, ativista comprometido com a educação das afegãs, é fundador e presidente da organização PenPath.

Wesa criou 18 bibliotecas e contribuiu no processo de reabertura de várias escolas que tinham sido encerradas nas zonas rurais do Afeganistão, assim como lançou uma campanha para a distribuição de livros e alfabetização de adultos.

A educação das raparigas é um assunto sensível no Afeganistão, após a tomada do poder pelos talibãs em agosto de 2021.

Os talibã impedem as mulheres de participarem na vida pública do país tendo muitas afegãs perdido os empregos no setor público. Desde novembro do ano passado as mulheres afegãs foram também proibidas de frequentarem parques, ginásios e banhos públicos.

As mulheres afegãs não são autorizadas a viajar sem serem acompanhadas de um parente do sexo masculino e devem estar sempre cobertas quando saem de casa.