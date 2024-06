Matrículas. Mães estão a queixar-se quase três vezes mais do que os pais

Matricular um filho para novo ano escolar 2024/25 volta a ser uma dor de cabeça para mães e pais. O Portal das Matrículas tem revelado, desde sábado, 22 de junho, constrangimentos devido ao “elevado número de acessos” e o Portal da Queixa já reporta perto de uma centena de queixas.

Contudo, estas denúncias são feitas mais por mulheres do que homens. “Desde o dia 22 de junho, até ao exato momento, foram registadas no Portal da Queixa perto de uma centena de reclamações: 64 mulheres e 25 de homens”, informa fonte oficial à Delas.pt. Ou seja, elas queixam-se quase três vezes mais do que eles num processo que deve abranger ambos progenitores.

Relativamente à resposta do Ministério perante as reclamações que lhe são dirigidas, a plataforma de recolha de denúncias revela que “os indicadores revelam que a performance da tutela tem vindo a piorar (…) apresentando uma taxa de resposta de 22,3% e uma taxa de solução de 23,6%. O Índice de Satisfação está pontuado pelos consumidores em apenas 23.5 (em 100), está avaliado como “Fraco”.

Recorde-se que o Ministério da Educação confirmou que “estão a ser registados alguns constrangimentos devido à carga causada no sistema pelo elevado número de acessos”. De acordo com o calendário de matrículas para o próximo ano letivo, depois dos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º e 11.º anos, o prazo para a realização de matrículas para os 2.º, 3.º, 4.º, 5.º anos vai decorrer entre 06 e 10 de julho. De 15 a 20 de julho, poderão ser feitas as matrículas para os 10.º e 12.º anos.