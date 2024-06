México: Autarca assassinada a tiro no mesmo dia em país elegeu primeira mulher presidente

Um dia de alegria e de tragédia para o México. Poucas horas depois de o país ter eleito a política de centro-esquerda Claudia Sheinbaum como primeira mulher a assumir a presidência do México, a presidente da câmara da autarquia de Cotija, Michoacán, a cerca de 500 quilómetros da capital era assassinada em via pública com 19 tiros disparados por homens armados.

Yolanda Sánchez Figueroa era autarca da cidade deste setembro de 2021, momento a partir do qual, refere a imprensa mexicana, já recebia ameaças de morte.

A autarca foi emboscada por um conjunto de indivíduos armados, ainda não identificados pela polícia mas que se estima pertencerem ao crime organizado, que a vitimaram, acabando por morrer no hospital. Também o guarda-costas de Yolanda Sanchéz foi assassinado nesta troca de tiros.